Дайджест дня: Maserati для Барби, прощание с Фиестой и другие события индустрии

Дайджест дня: Maserati для Барби, прощание с Фиестой и другие события индустрииКомпания Maserati начала сотрудничество с производителем игрушек Mattel Inc, первый совместный проект — кроссовер Maserati Grecale Trofeo в стилистике кукол Barbie.
Дайджест дня: Maserati для Барби, прощание с Фиестой и другие события индустрииКомпания Maserati начала сотрудничество с производителем игрушек Mattel Inc, первый совместный проект — кроссовер Maserati Grecale Trofeo в стилистике кукол Barbie.
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