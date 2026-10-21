Ученые предложили объяснение загадки BK-каналов мозга, которая занимала нейробиологов более 40 лет. Исследователи выяснили, почему в ходе эволюции эти структуры приобрели способность пропускать ионы калия значительно эффективнее других каналов.
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