Человечество может потерять до половины будущих лекарств из-за вымирания растений

Девять из 10 наших лекарств производятся из растений, но вырубка лесов и экстремальные погодные условия в результате усугубляющегося климатического кризиса делают эти растения «уязвимыми к вымиранию», предупреждают ученые в докладе, передает DPA/PA Media.
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