Надеждин «на деньги Фридмана» поспорит с Путиным за светлое будущее России

У Кремля затык на либеральном фланге перед выборами-2024, кандидат в президенты «не находится» Сергей Аксенов На фото: политик Борис Надеждин (Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press) Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Илья Гращенков Константин Калачев Политик Борис Надеждин может выдвинуться кандидатом в президенты России на выборах 2024 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Евгения Попова.