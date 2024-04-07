МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    У ЭТОГО БАРБОСА ВСЕ ПЛАНЫ БАРБАРОСА ????Шольц рассказал, ...
  • Светлана Зуева
    А зимы у них холодные.....Казахстан решил р...
  • Betahon
    Правильным путем  идете, Дональд Иванович! Но на пенсии Вам придется поработать Президентом сша!Пока Байден на ИВ...

Приблизившись к Калининграду военный самолет Германии подал сигнал тревоги

Приблизившись к Калининграду военный самолет Германии подал сигнал тревоги

Сегодня 27K прочитали Немцы вслед за американцами точно также решили взять на вооружение пакостные методы провокаций в адрес России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Пока не перестанем ляпать: ЧУТЬ ЧУТЬ, МОЖЕТ БЫТЬ и т.д., враг всегда будет делать своё дело так, как им вздумается!👀👈⚔️
Ответить
17 час.
Ингерман Ланская
повеселило: &quot;.....Если бы тогда были такие же технические возможности, как и сейчас, то немцы бы не смогли нагло вести разведку местности...&quot; 😂 ... ещё бы и спутники немецкие засветили и их дроны бы посшибали.... а gps уж точно выключили бы....
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх