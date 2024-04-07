Сегодня 27K прочитали Немцы вслед за американцами точно также решили взять на вооружение пакостные методы провокаций в адрес России.
Приблизившись к Калининграду военный самолет Германии подал сигнал тревоги
Комментарии
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Лев Добрый
Пока не перестанем ляпать: ЧУТЬ ЧУТЬ, МОЖЕТ БЫТЬ и т.д., враг всегда будет делать своё дело так, как им вздумается!👀👈⚔️
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17 час.
Ингерман Ланская
повеселило: ".....Если бы тогда были такие же технические возможности, как и сейчас, то немцы бы не смогли нагло вести разведку местности..." 😂 ... ещё бы и спутники немецкие засветили и их дроны бы посшибали.... а gps уж точно выключили бы....
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15 час.
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