Юрий Ильинов

Серьёзный разговор по Украине: посол РФ открыл карты Москвы в переговорах Российский дипломат заявил о полной готовности Москвы к переговорам по Украине. Посол РФ раскрыл позицию Кремля в остром вопросе урегулирования конфликта. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности Кремля к «очень серьёзному разговору» по Украине. Дипломат подчеркнул, что Москва заняла чёткую позицию, озвученную ранее. Основными условиями являются нейтральный статус Украины и её позиция неядерного государства. Кроме того, необходимо преодолеть первопричины конфликта, отметил Андрей Келин. Российский дипломат напомнил также о территориальных реалиях, которые должны учитываться за круглым столом, сесть за который пока невозможно из-за нелегитимности статуса Зеленского. Келлин отметил, что его полномочия сомнительны и незаконны. Дипломат добавил, что конкретных предложений Россия пока не получала. Надо сказать, решение конфликта на Украине становится всё ближе. Ранее «ГОЛОС РЕГИОНОВ» писал, что в России назвали сроки реализации мирных переговоров. Соглашение может быть принято в ближайшие две недели или месяц.