Глава IIHF Тардиф назвал необоснованными обвинения Израиля в причастности России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на информацию, согласно которой Израиль заподозрил Россию в причастности к отстранению национальной сборной от турниров под эгидой IIFH.
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