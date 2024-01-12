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Глава IIHF Тардиф назвал необоснованными обвинения Израиля в причастности России

Глава IIHF Тардиф назвал необоснованными обвинения Израиля в причастности России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отреагировал на информацию, согласно которой Израиль заподозрил Россию в причастности к отстранению национальной сборной от турниров под эгидой IIFH.

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