№ 1, 1950 № 2, 1950 № 3, 1950 № 4, 1950 № 5, 1950 № 6, 1950 № 7, 1950 Продолжим листать прекрасный журнал «Советский Союз», поблагодарив за такую возможность библиотеку «Электронекрасовка».
Советский Союз, № 8, 1950
Комментарии
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ВераВерная
Эх, хорошо в стране советской жить!
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16 час.
Жанна Чешева
Это ДА !!! Даже вспоминать - и то приятно...
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7 час.
Виталий Кирпиченко
Всего пять лет прошло после такой разрушительной войны, а так сделано много! Главное, какие радостные, цветущие лица! Белая зависть к прошлому нашей страны, вернётся ли всё это когда-то вновь?
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50 мин.
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