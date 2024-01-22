Советский Союз, № 8, 1950

Это ДА !!! Даже вспоминать - и то приятно...

Виталий Кирпиченко

Всего пять лет прошло после такой разрушительной войны, а так сделано много! Главное, какие радостные, цветущие лица! Белая зависть к прошлому нашей страны, вернётся ли всё это когда-то вновь?