Экономист Гондусова назвала дешевеющие при инфляции продукты

В России некоторые товары и продукты становятся дешевле, несмотря на ускорение инфляции. Об этом агентству «Прайм» рассказала Анна Гондусова, директор по работе с клиентами управляющей компании «Альфа-Капитал».
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