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Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Аталантой», «Интер» в гостях у «Кальяри», «Болонья» против «Сассуоло»

«Рома» дома поделила очки с «Венецией» (1:1) в 37-м туре итальянской Серии А. В воскресенье «Наполи» сыграет дома с «Дженоа», «Милан» – с «Аталантой», «Интер» встретится в гостях с «Кальяри».

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