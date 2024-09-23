Экс-замглавы ФСС по РТ просят отправить на 4 года в колонию

Бывший замглавы республиканского Фонда социального страхования Геннадий Титов может лишиться свободы почти на четыре года по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.
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