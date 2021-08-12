Ученые рассказали, как COVID распространяется при разговоре

depositphotos Ученые из Национального университета Сингапура после проведенного ими исследования предположили, что заразившиеся коронавирусом частицы передаются не только при кашле или чихании, но и в процессе разговора, сообщает The Straits Times.
depositphotos Ученые из Национального университета Сингапура после проведенного ими исследования предположили, что заразившиеся коронавирусом частицы передаются не только при кашле или чихании, но и в процессе разговора, сообщает The Straits Times.
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