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Ученые рассказали, как COVID распространяется при разговоре

Ученые рассказали, как COVID распространяется при разговоре

depositphotos Ученые из Национального университета Сингапура после проведенного ими исследования предположили, что заразившиеся коронавирусом частицы передаются не только при кашле или чихании, но и в процессе разговора, сообщает The Straits Times.

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