Завершились совместные морские учения Китая и России

Гуанчжоу, 17 июля /Синьхуа/ -- Совместные учения вооруженных сил Китая и России "Морское взаимодействие -- 2024" завершились в среду церемонией разделения флотов в водах недалеко от города Чжаньцзян /провинция Гуандун, Южный Китай/.
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