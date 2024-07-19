Мужчина запустил дрон, чтобы подразнить собаку своей соседки, но пес оказался умнее

Дмитрий Гурин

"................ поскольку пес переволновался охотясь на дрон....." ..... Угу. У меня такса так переволнуется когда на выгуле видит ребят гоняющих мяч что даже во сне потом лапами перебирает. Так что у хаски скорее всего есть большое желание еще пару- тройку дронов раздербанить. А вот насчет рентгена и ветеринара это надо. не подкопаешься