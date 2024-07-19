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Мужчина запустил дрон, чтобы подразнить собаку своей соседки, но пес оказался умнее

Мужчина запустил дрон, чтобы подразнить собаку своей соседки, но пес оказался умнее

Новый сосед Мишель Смит нашел себе глупое развлечение — принялся запускать дрон и дразнить ее собаку.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Понятно. Этот перец забыл гранату к дрону подцепить.
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18 час.
Дмитрий Гурин
&quot;................ поскольку пес переволновался охотясь на дрон.....&quot; ..... Угу. У меня такса так переволнуется когда на выгуле видит ребят гоняющих мяч что даже во сне потом лапами перебирает. Так что у хаски скорее всего есть большое желание еще пару- тройку дронов раздербанить. А вот насчет рентгена и ветеринара это надо. не подкопаешься
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13 час.

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