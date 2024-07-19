Новый сосед Мишель Смит нашел себе глупое развлечение — принялся запускать дрон и дразнить ее собаку.
Мужчина запустил дрон, чтобы подразнить собаку своей соседки, но пес оказался умнее
Комментарии
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Дмитрий Боев
Понятно. Этот перец забыл гранату к дрону подцепить.
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18 час.
Дмитрий Гурин
"................ поскольку пес переволновался охотясь на дрон....." ..... Угу. У меня такса так переволнуется когда на выгуле видит ребят гоняющих мяч что даже во сне потом лапами перебирает. Так что у хаски скорее всего есть большое желание еще пару- тройку дронов раздербанить. А вот насчет рентгена и ветеринара это надо. не подкопаешься
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13 час.
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