В Строгино построят многофункциональный комплекс с клиникой и технопарком

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что инвестор реализует в Строгино многофункциональный комплекс с медицинским центром, гостиничным блоком, технологическим парком и деловой зоной .