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Агент Цыплакова: «Мы вынуждены вести переговоры с НХЛ. «Спартак» не нарушает регламент юридически, но есть термин «злоупотребление правом»

Ранее стало известно, что «Спартак» дал квалификацию Максиму Цыплакову и Михаилу Мальцеву на 99 млн рублей.

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