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На Украине насчитали всего два долларовых миллиардера

На Украине насчитали всего два долларовых миллиардера

На Украине за 2023 год стало значительно меньше долларовых миллиардеров. Если в 2022 году в стране таковых насчитывалось девять, то сейчас в списке осталось всего двое, сообщает «МК» со ссылкой на украинское издание «Страна.

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