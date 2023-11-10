На Украине насчитали всего два долларовых миллиардера

На Украине за 2023 год стало значительно меньше долларовых миллиардеров. Если в 2022 году в стране таковых насчитывалось девять, то сейчас в списке осталось всего двое, сообщает «МК» со ссылкой на украинское издание «Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии