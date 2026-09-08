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Врач Аникина: в машине безопаснее всего слушать ритмичную музыку, можно без слов

Врач Аникина: в машине безопаснее всего слушать ритмичную музыку, можно без слов

Снижение концентрации после первоначального возбуждения от быстрой и ритмичной музыки за рулем может привести к возникновению аварий, рассказала 360.

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