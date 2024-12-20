Россия продолжит выводить на чистую воду американские биолаборатории, созданные на территории Украины, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя 20 декабря на заседании СБ ООН.
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