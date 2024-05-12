Новость о замене Шойгу на Белоусова заняла первые полосы иностранных СМИ

Новость о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, а Сергея Шойгу перевести на должность секретаря Совета безопасности, оказалась на первых полосах иностранных СМИ.
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