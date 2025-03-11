Украинская армия минирует подвалы с мирными жителями при отступлении

ВС

Валерьян Смогловский

Когда. Же. Уничтожат. Власть. Мракобесов. ГРУ. И. БАНКОВСКУЮ. МО. РОССИИ. ВАМ. ЧТО. РУССКИЙ. НАРОД. НЕ. ЖАЛКО. ВЫ. ЖАЛЕЕТЕ. ЭТИХ. ПИД***ОВ. У. НИХ. КАМЕНЬ. ЗАПАЗУХОЙ. ПОТОМ. ДЕРЬМА. НАХЛЕБАЕТЕСЬ. КАК. 1944.ПО.1956г.вам.в.спину.стрелять.будут..дома.взрывать.как.после.чечни.вы.все.время.живете.с.оглядкой.что.скажут.на.западе.сами.себя.неуважаете.а.те.что.хотят.то.и.делают.только.обезьянами.страну.наводнили.ими.легче.управлять.а.РУССКИХ.НА.Х***Й