Scrubs Cast Spills On Season 2: J.D.'s New Love (And Mentee), Turk And Carla's 'Chore Play,' And Elliot's Reunion With Sean

TVLine gets the scoop from the Scrubs cast on what's ahead in Season 2 - new romances, old flames, shifting dynamics, and new challenges at Sacred Heart.
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