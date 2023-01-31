Марочко заявил, что на Красно-Лиманском направлении отбита атака двух украинских ДРГ

Reuters Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что российские военные отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Красно-Лиманском направлении.