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Марочко заявил, что на Красно-Лиманском направлении отбита атака двух украинских ДРГ

Марочко заявил, что на Красно-Лиманском направлении отбита атака двух украинских ДРГ

Reuters Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что российские военные отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Красно-Лиманском направлении.

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