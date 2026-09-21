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"Новый эпизод": на строительной площадке живого квартала "Искра" открылся офис продаж

"Новый эпизод": на строительной площадке живого квартала "Искра" открылся офис продаж

15 сентября на улице 50 лет СССР, 51а, открылся мобильный офис продаж живого комплекса "Искра". Первыми его гостями стали сорок партнеров девелопера — специалисты барнаульских агентств недвижимости.

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