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Дождались: в России грядет повышение налогов

Дождались: в России грядет повышение налогов

© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Виктория Никифорова То, о чем так долго говорили все, наконец свершилось: правительство и Госдума запустили процесс обсуждения изменений налоговой системы России.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Кучно пошло: 1. чистка МО- замена военных в МО на штатских - назначение туда второго экономиста. Значит, ставка не на  боевых генералов, а на ЭКОНОМИКУ(исключение цепочек оттока денег и блокирование их на субсидирование переворота). 2.Внедрение системы прогрессивного налогообложения. 3. Путин подписал указ об изъятии американских активов в России. 4. Небензя стал более ясно артикулировать в ООН. 5. Штат Луизиана только что проголосовал за ЗАПРЕТ повестку дня ВЭФ и ВОЗ. Заявив, что они не будут иметь никакой юрисдикции или власти в пределах штата. Законопроект теперь принят и Сенатом, и Палатой представителей.    Ну, а если вспомнить выступление Ген. сек. ООН Гутерриша на прошлом Саммите НАТО, оповестившего мир, что скоро ООН и Бреттон-Вудская система будут переформатированы, похоже, что это звенья одной цепи.  Новый экономический мир с реальной эконмикой и реальными деньгами уже стучится в дверь. Печатать деньги от пуза уже у США не получается.
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