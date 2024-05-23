Дождались: в России грядет повышение налогов

Natalija Osminina

Кучно пошло: 1. чистка МО- замена военных в МО на штатских - назначение туда второго экономиста. Значит, ставка не на боевых генералов, а на ЭКОНОМИКУ(исключение цепочек оттока денег и блокирование их на субсидирование переворота). 2.Внедрение системы прогрессивного налогообложения. 3. Путин подписал указ об изъятии американских активов в России. 4. Небензя стал более ясно артикулировать в ООН. 5. Штат Луизиана только что проголосовал за ЗАПРЕТ повестку дня ВЭФ и ВОЗ. Заявив, что они не будут иметь никакой юрисдикции или власти в пределах штата. Законопроект теперь принят и Сенатом, и Палатой представителей. Ну, а если вспомнить выступление Ген. сек. ООН Гутерриша на прошлом Саммите НАТО, оповестившего мир, что скоро ООН и Бреттон-Вудская система будут переформатированы, похоже, что это звенья одной цепи. Новый экономический мир с реальной эконмикой и реальными деньгами уже стучится в дверь. Печатать деньги от пуза уже у США не получается.