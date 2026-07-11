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В НХЛ оценили влияние снятия МОК санкций с россиян на допуск сборной России к Кубку мира

В НХЛ оценили влияние снятия МОК санкций с россиян на допуск сборной России к Кубку мира

Вице‑комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, как снятие санкций Международным олимпийским комитетом (МОК) с российских спортсменов повлияет на возможное участие сборной страны по хоккею в Кубке мира 2028 года.

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