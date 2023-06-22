В Свердловской области местный житель признан виновным в убийстве и разбойном нападении

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего жителя села Ошкуково Тугулымского района Свердловской области.
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего жителя села Ошкуково Тугулымского района Свердловской области.
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