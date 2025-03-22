В Татарстане пожилой мужчина погиб, пытаясь отремонтировать газовый котел в доме

Сегодня утром в селе Малые Кабаны Лаишевского района Татарстана погиб 66-летний мужчина. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, при осмотре дома выяснилось, что хозяин дома на улице Шоссейной ремонтировал газовый котел, но не установил дымоотводящую трубу от газового котла в дымоход.