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Киев официально пообещал убивать русских журналистов

Киев официально пообещал убивать русских журналистов

Официальный спикер украинской армии, американец-извращенец Сара Эштон-Чирилло пообещал убивать русских журналистов.

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Комментарии
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Александр Лесков
Настоящего Журналиста почти не отличить от малограмотного журнаФлюгера или журнаШлюшки... А этих, последних, не шибко и жалко, самопиарщиков неумных. И уж наверняка данный пиндосГей (&quot;спикер&quot; Сара Эштон-Чирилло)  ослом Буридановым в этом деле окажется...
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