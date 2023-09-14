Официальный спикер украинской армии, американец-извращенец Сара Эштон-Чирилло пообещал убивать русских журналистов.
Киев официально пообещал убивать русских журналистов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лесков
Настоящего Журналиста почти не отличить от малограмотного журнаФлюгера или журнаШлюшки... А этих, последних, не шибко и жалко, самопиарщиков неумных. И уж наверняка данный пиндосГей ("спикер" Сара Эштон-Чирилло) ослом Буридановым в этом деле окажется...
Ответить
18 час.
Свежие комментарии