Число иностранных туристов, посетивших Японию в июле, побило рекорд

Число иностранных туристов, посетивших Японию, в июле составило 3,29 миллиона человек, что на 41,9% больше, чем годом ранее, и достигло рекордного уровня за один месяц, сообщает 21 августа деловое агентство Kyodo News.
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