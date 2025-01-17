Более 130 км тоннелей столичного метро проложили за пять лет

В 2024 году в Москве построили около 4,9 километра перегонных тоннелей метро. Из них 3,9 километра соорудили с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), еще один километр проложили горным способом.
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