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Купянск – единственный путь для отступления ВСУ: противник отходит с большими потерями

Купянск – единственный путь для отступления ВСУ: противник отходит с большими потерями

Российские вооруженные силы продолжают свое успешное наступление на востоке Харьковской области. В Купянске противник имеет возможность между двумя берегами, что позволяет отступающим частям ВСУ, потерпевшим неудачи на юге, двигаться именно туда.

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