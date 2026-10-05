Риск все равно есть: откуда у некурящих может взяться рак легких

Наследственная мутация EGFR T790M связана с повышенным риском рака легких. Причем наиболее выраженную связь исследователи обнаружили среди людей, которые никогда не курили.
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