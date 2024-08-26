«Опасность для суверенитета»: в США раскритиковали российские АЭС для стран Азии

О том, что государствам тихоокеанского региона и южной Азии не стоит иметь дело с российскими ядерными технологиями, пишет тайваньская исследовательница политологии Чиа-Юнь По (Chia-Yun Po) на сайте американского Института внешнеполитических изысканий.
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