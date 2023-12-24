Кого Зеленский пугал в Вашингтоне украинскими партизанами

«Дубину народной войны» лондонские инструкторы взялись готовить в Польше и Греции Сергей Ищенко На фото: президент США Джо Байден (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева) во время встречи в Вашингтоне (Фото: Evan Vucci/AP/TASS) Мир продолжает обсуждать итоги очередного «попрошайнического» визита президента Украины в Вашингтон.