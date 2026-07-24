ВС РФ нанесли ракетный удар по полигону с выставкой вооружений под Киевом В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы.
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ВС РФ нанесли ракетный удар по полигону с выставкой вооружений под Киевом В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы.
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