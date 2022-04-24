Священник предостерег от «праздника живота» на Пасху

Глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов в воскресенье, 24 апреля, призвал верующих не устраивать на Пасху праздник живота, а начать разговение с освященных пасхи и куличей, постепенно прибавляя другую еду.