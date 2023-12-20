Опубликована одна из последних шифровок 1941 года в Москву о скорой войне

В ней говорится о том, что до 22 июня немецкая фирма СФГ отзывает своих специалистов из Ленинграда, а военные действия могут начаться в ближайшие дни Фото: Президентская библиотека Руководство советских спецслужб вечером 21 июня 1941 года получило одно из самых последних сообщений о том, что гитлеровская Германия вот-вот начнет войну против СССР.