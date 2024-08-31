Санкционный юбилей

Десять лет Россия успешно противостоит попыткам Запада «разорвать её экономику в клочья» Иван Полетаев В августе этого года исполнилось десять лет указу президента РФ № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».