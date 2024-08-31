Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Санкционный юбилей

Санкционный юбилей

Десять лет Россия успешно противостоит попыткам Запада «разорвать её экономику в клочья» Иван Полетаев В августе этого года исполнилось десять лет указу президента РФ № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

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