Ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией» завершилась в городе

В рамках акции в период летних каникул сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по городу Москве проводили для школьников увлекательные мероприятия, сочетающие в себе патриотическое воспитание и подвижный отдых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии