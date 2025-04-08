Посещение представителя БГРОЧС.

Встречи специалистов МЧС с воспитанниками и сотрудниками нашего учреждения уже стали традиционными. Сотрудники БГРОЧС проводят мероприятия, главная цель которых обучить подрастающее поколение правилам безопасного поведения, предотвратить возможные экстремальные ситуации и научить их осторожности.