Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...
  • Иван Захава
    Ни ху...я не понял, но очень интересно! Перечитай свой собственный текст и попытайся что-то в нем понять!Жизнь миллионов п...

"Москвичам на зависть": огромный ТЦ, стоимостью более 2 млрд рублей, появится в городе

"Москвичам на зависть": огромный ТЦ, стоимостью более 2 млрд рублей, появится в городе

Новый огромный торговый центр в Приморском крае намерены сдать уже в 2023 году. Объект будет располагаться в Уссурийске.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх