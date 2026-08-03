Вооружённые силы Мексики задержали предполагаемого лидера картеля Los Reyes

Мексиканские военные задержали Альфонсо Фернандеса Магальона, известного под прозвищем «Пончо». Предполагаемый лидер картеля Los Reyes находился в розыске, а за информацию о его местонахождении власти США предлагали награду в пять миллионов долларов, о чём сообщил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч.