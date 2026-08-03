Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Вооружённые силы Мексики задержали предполагаемого лидера картеля Los Reyes

Вооружённые силы Мексики задержали предполагаемого лидера картеля Los Reyes

Мексиканские военные задержали Альфонсо Фернандеса Магальона, известного под прозвищем «Пончо». Предполагаемый лидер картеля Los Reyes находился в розыске, а за информацию о его местонахождении власти США предлагали награду в пять миллионов долларов, о чём сообщил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии