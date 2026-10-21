"Роскосмос" подтвердил готовность инфраструктуры для атомной электростанции на Луне. Дмитрий Баканов сообщил о наличии ракет-носителей, в то время как главная задача сейчас — создание источника энергии.
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