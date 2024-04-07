И снова смертельное #ДТП На 701 км трассы "Волгоград-Москва" в Новоаннинском районе столкнулись МАЗ и Лада гранта.
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И снова смертельное #ДТП На 701 км трассы "Волгоград-Москва" в Новоаннинском районе столкнулись МАЗ и Лада гранта.