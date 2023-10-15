Лекарства будущего смогут становиться крошечными искусственными формами жизни

Однажды в будущем вместо того, чтобы пить таблетки для лечения своих недугов, человеку надо будет проглотить искусственную форму жизни – такую, которая сможет самостоятельно работать внутри вашего тела, анализируя или устраняя болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии