Депутаты Британии призвали Байдена и Стармера к деэскалации конфликта на Украине

Шесть депутатов парламента Великобритании вместе с руководителями нескольких крупных профсоюзов и другими общественными деятелями призвали президента США Джо Байдена и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера остановить эскалацию конфликта на Украине.
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