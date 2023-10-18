ЦБ приостановил обращение новой банкноты в 1000 рублей, вызвавшей критику РПЦ

Центральный банк России приостановил выпуск новой банкноты в 1 тыс. рублей из-за критики дизайна. На купюре, посвященной Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, изображена церковь в Казани без креста.
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