В Ленобласти открылся реабилитационный центр. Поддержка бойцов

В Ленинградской области заработал Центр адаптивной физической культуры и реабилитации В Мультицентре социальной и трудовой интеграции появился Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации — это один из объектов первого в России «Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО».
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