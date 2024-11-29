В Ленобласти открылся реабилитационный центр. Поддержка бойцов

В Ленинградской области заработал Центр адаптивной физической культуры и реабилитации В Мультицентре социальной и трудовой интеграции появился Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации — это один из объектов первого в России «Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО».