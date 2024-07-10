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Царьград

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Эксперты назвали 3 гарнира, чистящих кровь и сосуды без лекарств

Эксперты назвали 3 гарнира, чистящих кровь и сосуды без лекарств

Врачи рассказали, как нужно питаться, чтобы прочистить организмВрачи пришли к выводу, что гречка, бурый рис и полба способны вывести из организма "плохой" холестерин.

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